ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିୟମିତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ କରିଥିବା ଆକଳନ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ମରାମତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଦିଲୀପ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ଖଟେଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସତ ବଖାଣିବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ସମୟରେ ମାତ୍ର ୨ ଶହରୁ ୩ ଶହ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ। ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ହିସାବକୁ ଦୈନିକ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମେଳ କରାଯାଏ ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଫେରିବା ଥୟ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନେ ସାତପାହାଚ ଦେଇ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଠାରେ ବାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ବାରିକେଡ୍ ମଝିରେ କାଠର ପାହାଚ ଭଳି ହୋଇଛି। ଏହି ପାହାଚ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବେ ଏବଂ ସେହି ପାହାଚ ଉପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟିଦ୍ବାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଏଭଳି ୬ଟି ପାହାଚ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ୩୦ ଜଣ ହିସାବରେ ୧୮୦ ଲୋକ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି। ତେବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବାବେଳେ ଏହି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ସତ ହେଲା ‘ସମ୍ବାଦ’ ଆକଳନ
ସବୁଦିନ ହତାଶ ହେବେ ଭକ୍ତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଶଙ୍କା
ବର୍ଷକୁ ୨ଶହ ଦିନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି
ବାରିକେଡ୍ ଉଠାପକା କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶି
ସବୁଦିନ ହତାଶ ହେବେ ଭକ୍ତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଶଙ୍କା
ବର୍ଷକୁ ୨ଶହ ଦିନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି
ବାରିକେଡ୍ ଉଠାପକା କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ୭୦ ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷେ ଛୁଉଁଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଯଥା; କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପଞ୍ଚୁକ, ନୂଆବର୍ଷରେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୦ରୁ ୧୫ ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଥରକେ ୩୦୦ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତେବେ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତ କେତେ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସମୟରେ କଣ କରିବେ?
ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନୀତି ସମୟରେ ଏହି ବାରିକେଡ୍ ହଟାଯିବ। ବାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ୧୦ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ତିନି ସିଫ୍ଟରେ ୩୦ ଜଣ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ବାରିକେଡ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ ୨ ଥର ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସମୟରେ ୬ରୁ ୮ ଥର କଢ଼ାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଯଦି ହିସାବକୁ ଅଣାଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ୪୨ ଦିନ, ଗୁରୁବାରରେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ୪୮ ଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା ୧୨ ଦିନ ଛଡ଼ା ଷୋଳପୂଜା, ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାମଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ, ବନକଲାଗି ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ୨ଶହ ଦିନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମନ୍ଦିର ଭଳି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତାହା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମନ୍ଦିରରେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ, ୨ ଘଣ୍ଟା ନୀତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲୀପ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ସମୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ୨୦୧୯ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଦିଲୀପ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଖଟେଇ କହିଛନ୍ତି, ୯ ମାସ ହେଲା ବାରିକେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଚିଠି ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଲିସ୍ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବୁ।