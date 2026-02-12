ଭୁବନେଶ୍ୱର:‘ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପକ୍ଷ’ ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଦ୍ବାଦଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା । 'ସୁଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଆଭାସୀ ଆଶୀର୍ବଚନରେ ‘ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପକ୍ଷ’କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ରହୁ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ 'ଦିଗ୍ବଳୟର ସୀମାରେଖା' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରୀ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ବାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ‘ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର’ର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା । ଝିଅଟିଏ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିପାରେ । ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ବଳ ଅଧିକ ଦରକାର । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନସିକତା ବଦଳିବା ଦରକାର । ପୁଅ ଭଳି ଝିଅଟିଏ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଏଥିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 'ଜୀବନ ସଂଗୀତର ସାରେଗାମା' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେସର ମିତାଲି ଚିନାରା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଓ ଲେଖିକା ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆର୍ଜେ କୋମଲ୍ । ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟାକରଣ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଏଥିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଶିଷ୍ଟ କବି ମମତା ଦାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆବୃତ୍ତି ଆସରକୁ ମନଛୁଆଁ କରିଥିଲେ, ସରୋଜିନୀ ପାଣି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭୋଇ, ମାନି ଦାସ ଓ ସ୍ନେହଲତା ଦାସ ଲେଙ୍କା ।
ମଞ୍ଚରେ ‘ମାଆ ଭଗବତୀ ପାଲା ପରିଷଦ’ ଦ୍ବାରା ଗାୟିକା ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସାଧନ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷିକା ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ପଣ୍ଡା ଓ ସାମ୍ବାଦିକା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ପରିଜାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ’ର ସମ୍ପାଦକ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ । ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଆର୍.ଜେ ଅନିଲ । ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅରୁପ ମିଶ୍ର । ଆଜି ଅତିଥି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡାପିଠା-ବୁଟ ତରକାରି ପରଷା ଯାଇଥିଲା ।
