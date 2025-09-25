ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ (ସିସିଟିଏନଏସ) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସିଏଜି ଗୁରୁତର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୩ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିସିଟିଏନଏସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସିଏଜିଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ (ଆଇଓ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ।
କିଛି ମନୋନୀତ ଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏବଂ ସିସିଟିଏନଏସ ଡାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (ଆଇଆଇସି) ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ (ଆଇଓ)ଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଛୁଟିରେ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କୁହାଯାଇଛି, ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯେ, କେବଳ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପରିଚୟପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଡିଟରେ ୨୦୧୮ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୭ଟି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୨୦୮୦ଟି ମାମଲା ମିଳିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲା ପାଇଁ ଆଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ତ୍ରୁଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। କାରଣ ସିଷ୍ଟମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲା। ଏହା ନିଯୁକ୍ତ ଆଇଓ ନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ସିସିଟିଏନଏସ ଅଡିଟରେ ଗିରଫଦାରୀ ବିବରଣୀର ତ୍ରୁଟିର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଫଆଇଆରରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଥିବାର ୧୯୮ଟି ଉଦାହରଣ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସିସିଟିଏନଏସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୧୬ ପୁଲିସ ସର୍କୁଲାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ଏପଆଇଆର ଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। ୨୦୧୮ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୫ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ୧,୬୩୧ ମାମଲାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସିସିଟିଏନଏସ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ତଦାରଖରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚୟନିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।