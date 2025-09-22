ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଆଇଏଏସ୍), ଭାରତୀୟ ପୂଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା (ଆଇଏଫଏସ) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୮୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୮୪ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୪୦୨ଟି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ୧୮୨ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି।
୨୪୮ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୩ଟି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ୪୫ଟି ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିପରି ୧୯୫ଟି ଆଇପିଏସ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୬୬ଟି ଖାଲି ଅଛି। ଆଇଏଫଏସ କ୍ୟାଡରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୧୪୧ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୭୦ଟି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ୭୧ଟି ଖାଲି ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି।