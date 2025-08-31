ଉଦଳା-୧: ମୟୂରଭଞ୍ଜଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସକରେ ତୃତୀୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ୫ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ (୨୦ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଗତକାଲି ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଏକ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ୩ଜଣ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଦଳା-କପ୍ତିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ।
ଏଠାରେ ୫ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଠେଲିଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୀଡ଼ିତା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଫେରିଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସକୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ଉଦଳା ଆସିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦଳା ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୫୬/୨୫ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୫ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଓ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି।