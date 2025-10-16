କଟକ: ସମନ୍ୱିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ସତର୍କତା ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର(ଏସଆଇ) ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି।
କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୭୦ତମ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ଅବସରରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ବନ୍ଦ କରିପାରିଛି।
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସୁଗମ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା, ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ରିମୋଟ୍-ଆକ୍ସେସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ରରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ପଳାତକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦଲାଲ ଏବଂ କମ୍ପାନି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।