ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା  ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୦୨୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସିକନ୍ଦର ଆଲମଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପରିବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଥିଲା।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଗତ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ବର୍ଷରୁ ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସିକନ୍ଦର ଆଲମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅପାର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା।


ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ତଥା ସିକନ୍ଦର ଆଲମଙ୍କ ପତ୍ନୀ  ନଈମା ଆଲମ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସିକନ୍ଦର ଆଲମଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଜଣାଶୁଣା ଗାୟିକା ନାଜିଆ ଆଲମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ।

Sikander Alam Music Competition: The sweet voice touched the heart
ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜୀବନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଲମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗର ପ୍ରାମାଣିକତା ପ୍ରତି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା। ଏ.ଏ. କନ୍‌ଭେନସନ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ. ସୀତା କାନ୍ତ ଦାଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ତଥା ନିକଟରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।


ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସୁପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାୟିକା ତଥା ବିଦୁଷୀ  ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପରିବାରର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ମହାପ୍ରସାଦ କର।
ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଙ୍ଗୀତିକ ଯାତ୍ରା ତାରକା ଗାୟକ  ରଣଦୀପ ପାଲିତଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଜୁନିଅର ଏବଂ ସିନିଅର ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ବିଜେତାଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଣଦୀପ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ଏକ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

