ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଓଡିଶା ସରକାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର(ଏଲଆରସି) ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା(ପିଏମଏୱାଇ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବିଏମସି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମିରୁ ଦୋକାନ ହଟାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବେଆଇନ ଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏଲଆରସି ଦିଆଯାଇ ପୁନର୍ବାସନ କରା ନଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମିରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଥିବା ୬୦ ଜଣ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା।
ସମ୍ପ୍ରତି, ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ଉତ୍କଳ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫୋକସରେ ରହିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦଖଲ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ବାଣୀବିହାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୀମା କାନ୍ଥ ଚାରିପାଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହଟାଇବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରାଯିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି ବିଏମସି ଡେପୁଟି କମିସନର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ତିନୋଟି ବସ୍ତି ଅଛି। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜବରଦଖଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଆଇନ ଦଖଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ଡେପୁଟି ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିବା ୧୮୭ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା