କଟକ: ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ଅବସରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓଓଏ) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓଏଏ) ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅନିମେଶ କୁଜୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।
ଅନିମେଶ ୧୩ ରୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୁଜୁରଙ୍କୁ ମୋଟ ୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଲ (ଅଲିମ୍ପିଆନ୍), ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ (ପୂର୍ବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି), ମହମ୍ମଦ ଶାହିଦ ଜାବା (ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ), ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠି (ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାରାଥନ ଧାବକ)। ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମାରୋହରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସଭାପତି, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଡକ୍ଟର ଅସୀରବାଦ ବେହେରା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଅଭିଜିତ ପାଉଲ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ପ୍ରତାପ ସତପଥୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଅଶୋକ ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅନିମେଶ କୁଜୁରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡା ଯାତ୍ରାରେ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା।
Cuttack | Animesh Kujur