ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଡିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୧୦ ବିଭାଗରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ୩୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍, ୨୮ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଏହା ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ ସମେତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା।
ସଦ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ୨୮ଟି ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ୫୧୦ ଜଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରି ୮୫ ଜଣ ଅଡିଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ୧୦ଟି ଅଧିକ ବିଭାଗରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ଟି ବିଭାଗ ହେଉଛି ଜଳସମ୍ପଦ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ନୂତନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ୱିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା, ଶୀଘ୍ର ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଡିଟ୍ ଆପତ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସାଂଗଠନିକ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ବିଚକ୍ଷଣତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶାସନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।