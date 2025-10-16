ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକରୁ ୫୦୦ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ କଭରେଜ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଅପରାଧ ନିବାରଣ ସହଜ ହେବ।।
ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି।
ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାରୀ କୋଠାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜିପି ଏବଂ ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସରକାରୀ କୋଠା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।
ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି,ବୋଲି ଖୁରାନିଆ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ।
ସମ୍ମିଳନୀର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ଡିଜିପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ କୋଠାରେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପୋଲିସ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଭଳି ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତଦାରଖ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ପୁଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ।