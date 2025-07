ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ଵର ଏଫ୍‌ଏମ୍ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ।

A young student resorting to self-immolation in one of #Odisha’s premier Universities is both shocking and deeply distressing. I fervently pray to Lord Jagannatha for her swift recovery from the grievous burn injuries.



She was allegedly subjected to relentless sexual harassment…