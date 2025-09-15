ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଉ ନଥିଲେ। ଏବେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ପଠାଯିବ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ଦେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାରର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁନଃ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯଥା ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ନମିଳିବା ଆଦିର ତ୍ୱରିତ ଉପାୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) September 15, 2025
କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସମୟୋଚିତ ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବ୍ଲକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କମିଟି ତା’ପରେ ଯାଞ୍ଚ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କମିଟି କିମ୍ବା ପୌର ନିଗମ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କମିଟିକୁ ପଠାଇବେ। ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ନଗର ନିଗମ ସ୍ତରରେ ନିଆଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ସହଜ ହେବ।।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧,୦୯,୮୭,,୮୯୪ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୨,୮୩,୨୬୪ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେସବୁର ସମାଧାନ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋନିଷା ବାନାର୍ଜୀ; ଓସିଏସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ; ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ କୃତିବାସ ରାଉତ; ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ୩୪୮ଟି ସିଡିପିଓ ୟୁନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।