ପୁରୀ: ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪.୪୫ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ଯ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ରବିବାର ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏଁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି।

ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି।



The Suna Besha of the deities atop the chariots has been completed.#RathaJatra2025#RathaYatra2025#ShreeJagannathaDhaam#Sunabesha2025pic.twitter.com/eveIZj8SAV