ବାଘମାରୀ: ଖୋର୍ଦ୍ଧାଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସ୍ତପୁର-କୋଟପଲ୍ଲା ଗାଁରେ ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ାଜଳା ପରସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୁଣି ହିଂସା ଘଟିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓସ୍ତପୁର-କୋଟାପାଳ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୬୩ ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ଗାଁ ନାମ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ବିବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପଥର, କାଚ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ବାରା ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଗୁରୁବାର ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।