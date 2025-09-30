ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ
କଟକ: ରୌପ୍ୟନଗରୀ କଟକରେ ଏଥର ଦଶହରାରେ ୩୬ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭାପାଉଛି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼। ଏଥି ସହ ୧୧ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ବଦେବଦେବୀ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସୁନାମୁକୁଟ ଓ ସୁନାର ଚମ୍ପାହାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯୋବ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପୂଜା କମିଟି, ଚୌଧୁରୀବଜାର ଗୋପାଳଜିଉ ଲେନ୍ ମଠସାହି ପୂଜା କମିଟି ନୂଆ କରି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରଥମ କରି ପିତଳ ମେଢ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାମ୍ଫିସାହି-କୁମାର ସାହିରେ ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୂଜା କମିଟି ନୂତନ ପିତଳ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ରାଉସାପାଟଣା ପୂଜା କମିଟି କାଠମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଉସାପାଟଣା ଦୁର୍ଗା-କାଳୀଙ୍କର କାଚ ମେଢ଼ ରହିଛି।
୩୬ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ୧୧ ମଣ୍ଡପରେ ସୁନା
୨ଟି ପିତଳ ମେଢ, ଗୋଟିଏ କାଚ ଓ ଗୋଟିଏ କାଠ ମେଢ଼
ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କରିଥିବା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚୌଧୁରୀବଜାର ଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି, କଟକ ଚଣ୍ଡୀରୋଡ୍ ଶେଖବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ଅଲିଶାବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ବାଲୁବଜାର ବିନୋଦବିହାରୀ ପୂଜା କମିଟି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୂଜା କମିଟି, ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି, ଶଙ୍କରପୁର-ବାଦାମବାଡ଼ି ପୂଜା କମିଟି(ମହାଦେବ), କାଜିବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ବାଖରାବାଦ ପୂଜା କମିଟି(ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ), ଫିରିଙ୍ଗିବଜାର ପୂଜା କମିଟି, କାଠଗଡ଼ାସାହି ପୂଜା କମିଟି, ନୟାସଡ଼କ ପୂଜା କମିଟି(ମହାଦେବ), ଖଟବିନ୍ସାହି ପୂଜା କମିଟି, ତୁଳସୀପୁର ପୂଜା କମିଟି(ମହାଦେବ), କାଳୀଗଳି ବୁଢ଼ୀଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କମିଟି, ହରିପୁର-ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା କମି୮କାଳୀୟଦଳନ ପୂଜା କମିଟି(ପିଠାପୁର), ଗଙ୍ଗାମନ୍ଦିର ପୂଜା କମିଟି, ଗଣେଶଘାଟ ପୂଜା କମିଟି (ମହାଦେବ), ମାଛୁଆବଜାର ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି, ରାଣୀହାଟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି, ଦରଘାବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ଛତ୍ରବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି, ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି, ଶିଖରପୁର ଗଣ୍ଡରପୁର ମହାନଦୀବିହାର ପୂଜା କମିଟି, କଲେଜଛକ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି(କୁମ୍ଭାରସାହି), କାଫ୍ଲାବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ମହମ୍ମଦିଆବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ନିମସାହି-ହରିଜନସାହି ପୂଜା କମିଟି(ମହାଦେବ), ନିମଚୌଡ଼ି ପୂଜା କମିଟି(ହରପାର୍ବତୀ), ତୁଳସୀପୁର ପୂଜା କମିଟି, ରାମଗଡ଼-କନିକାଛକ ପୂଜା କମିଟି, ଯୋବ୍ରାଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଚୌଧୁରୀବଜାର ମଠସାହି ଗୋପାଳଜିଉ ଲେନ୍ ପୂଜା କମିଟି।
ସେହିପରି ସହରର ଚୌଧୁରୀବଜାର, ଶେଖ୍ବଜାର, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ରାଣୀହାଟ, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, କାଠଗଡ଼ାସାହି, ହରିପୁର-ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ, ପିଠାପୁର, ଖାନ୍ନଗର, କଲେଜଛକ, ବୁଢ଼ୀଠାକୁରାଣୀ କାଳୀଗଳି ଆଦି ୧୧ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଶୋଭାପାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହର କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ଓ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ହାର ଓ ଗହଣା ରହିଛି। ଚୌଧୁରୀବଜାର ମେଢ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୭ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଓ ସୁନା ଚମ୍ପାହାର କରିଥିବା ବେଳେ ମେଢ଼ରେ ସୁନା ଖଞ୍ଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।