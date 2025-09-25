ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡାର ପୂର୍ବତନ ସିଡିଭିଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ଧଳ ଏବଂ ନୂଆପଡାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗଣନାକାରୀ, ଓ/ଓ ସିଡିଭିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାଉ, ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁକୂଳନ ପାଣ୍ଠି (ଏନଏଏଫସିସି) ଅଧୀନରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ.୨୯/୨୦୨୫ ୟୁ/ଏସ୍ ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ଏ) ଅଫ୍ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮/୪୦୯/୧୨୦-ବି ଆଇପିସି ତ୍ରିଲୋଚନ ଧଳ, ପୂର୍ବତନ ସିଡିଭିଓ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାଉ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।