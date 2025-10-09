କଟକ: ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ କଟକର ମାଲଗୋଦାମରେ ଏକ ଡାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଫଳରେ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଡାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକଟି କୋଲକାତାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ କଟକର ମାଲଗୋଦାମ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ଟ୍ରକଟି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ।
ଟ୍ରକ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଶା କଏଲ ଜାଳି ଦେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।