ମୈଦଲପୁର: ପାପଡାହାଣ୍ଡି ମୈଦଲପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଘାଟିରେ ଏକ ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଛି।
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର। ଖବର ପାଇ ମୈଦଲପୁର ଥାନା ଏ ଆଇ ସି ଲୋକେଶ କୁମାର ଭୋଇ ଓ କମଳ ଲଚନ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରୁ ଏକ ଟ୍ରକ ଟୋମାଟ ବୋଝେଇ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାତ୍ର ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମୈଦଲପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆକାଶ ବିଶୋୟୀ