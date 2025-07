ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଅସହାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଥିବ‌ା ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

#WATCH | Odisha | Transport services affected in Bhubaneswar due to the Odisha bandh called by political parties over the Balasore student self-immolation case.



