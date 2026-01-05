ଭୁବନେଶ୍ବର:ଓଡ଼ିଶାର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ବାଘଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Advertisment

ସିମିଳିପାଳରୁ ଆସିବ ବାଘ

ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସିମିଳିପାଳରୁ ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA) ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଡୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।  

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Fog Alert: କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା, ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଷ୍ଟକର।

ପୂର୍ବରୁ, ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ଏବଂ ଜିନତକୁ ସିମିଳିପାଳରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପ୍ରଜନନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ GPS କୋଲାର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଘମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବାଘଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବାଘସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bangladesh Government: ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ବାଂଲାଦେଶ, ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇପିଏଲ ପ୍ରସାରଣ