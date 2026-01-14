ଅହମଦାବାଦ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରାୟଣର ଅବସରରେ ଅହମଦାବାଦର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମଦାବାଦର ଥଲତେଜସ୍ଥିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋବିନ୍ଦ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅବସରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 

Advertisment

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ! ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ତରାୟଣର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: SMBC Bank: ଭାରତ ଆସିବ ଜାପାନର ‘ଏସ୍‌ଏମ୍‌ବିସି’ ବ୍ୟାଙ୍କ

ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ପୂଜାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରାୟଣ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗୁଜରାଟରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନାରଣପୁରା ୱାର୍ଡର ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଟରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଥିଲି। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Trump on GreenLand: ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲକୁ ନେବୁ : ଟ୍ରମ୍ପ