ଭୁବନେଶ୍ବର: ମା’ ହିଁ ସବୁବେଲେ ମା’। ମା’ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନଥାଏ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମା’ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଜଗତଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ।
ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଧର୍ମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏପରିସ୍ଥଳେ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଭାଇଚାରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଆଣିଦେଇଛି।
ଏଠାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ଶାହାଜାହାନ ଶେଖଙ୍କ ପରିବାର ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ପୂଜାମଣ୍ଡପର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କଳସ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ଧାରଣା ମଣ୍ଡପର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି କରି ପାରିଛି। ଏହା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।
ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କଲୋନୀ ବୈଠକ ସମୟରେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପୂଜା କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘରୁ ଏକ ଶୁଭ କଳସ ଅଣାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି। ମୋ ଘରେ ଏକ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ସଭିଏଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପୂଜା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଭାପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଶାହଜାହାନ ଶେଖ୍ଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ। କଟକରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭାଇଚାରାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କଟକରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ୨୦୦୮ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ସେହିଭଳି ସମାନ ଭାବନା ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆମେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।