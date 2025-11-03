ବରଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୋମବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚସି)ର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି।
ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତନ୍ମୟ ସାହୁ, ସେହି CHCର ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ)ଙ୍କଠାରୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମଡିଫାଏଡ୍ ଆସୁର୍ଡ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ (MACP) ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କାଢିବା ପାଇଁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପରୋକ୍ତ CHCରେ MPMHW (ବହୁ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ) ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, MACP ଏବଂ ବକେୟା ଦରମା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଫାଇଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତନ୍ମୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ପାଇଁ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ନକରିବାରୁ ବକେୟା ଦରମା ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ,। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ସୋମବାର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଅନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ସ୍ତାନାନ୍ତର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଅଭିଯୋଗକାରୀ PhonePe ମାଧ୍ୟମରେ ପିଅନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପଦୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ MPMHWଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି।
ଜାଲ ପରେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସମାନୁପାତିକ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକକାଳୀନ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି।
ଏସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ.୨୨ ତାରିଖ.୦୨.୧୧.୨୦୨୫ ୟୁ/ଏସ୍.୭/୧୨ ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ପିଅନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।