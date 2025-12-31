ହାଟଡିହି: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ୍‌ ବଞ୍ଚୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଘର ସମେତ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ୍‌ ବିରଞ୍ଚିପୁରଠାରେ ୩୩୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଗୋଟିଏ ତିନିମହଲା କୋଠା, ହାଟଡିହିର ବସନ୍ତିଆ ବଜାର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ ଥିବା ୫୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁଇମହଲା କୋଠାବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍‌ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବସନ୍ତିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ମା’ ସରସ୍ବତୀ ସେଲ୍‌ସ ନାମରେ ଭଡ଼ାସୂତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଗୋଦାମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଥିବା ସରସ୍ବତୀ ସେଲ୍‌ସ ନାମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ, ଚଣ୍ଡିଆ ଓ ବିରଞ୍ଚିପୁରରେ ଥିବା ୬ଟି ପ୍ଲଟ୍, ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ସୁନା, ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍‌, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ୍‌ ଜମା ରହିଛି। ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ୪ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୪୦ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଜାରି କରିଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର୍‌ରୁ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ୍‌ର ବାଲିବରେଇ, ବଡ଼ରମ୍ପାସ ଓ ଏବେ ବଞ୍ଚୋରେ ପିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମରୈଗାଁସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର, ବସନ୍ତିଆ ମାର୍କେଟ୍‌ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଥିବା ଦୋକାନ, ଗୋଦାମ ଘର, ବନ୍ତଳାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ବଞ୍ଚୋ ସହ ବାଲିବରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ପିଇଓ ଶ୍ରୀ ଜେନା ୧୨.୮.୧୯୯୫ ରେ ହଦଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପାଦକ ଭାବେ ମାସିକ ୨୨ଶହ ଟଙ୍କା ବେତନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ୨୦୦୯ରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ସମଣା, କେ.ବାଲିପାଳ, ଢେଙ୍କାର ପିଇଓ ହୋଇଥିଲେ।