ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି ।

#WATCH | Bhubaneswar | Opposition parties, led by the Congress, are observing an Odisha bandh in protest against the death of a student of Fakir Mohan (Autonomous) College by self-immolation. pic.twitter.com/tBzh5PrK0B

ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି । ପୁଲିସ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Congress bike rally in Bhubaneswar . Ajay Lallu and Bhakta Das also there .



Bhakta Das says they will go to every corner and will meet every workers .#OdishaBandhpic.twitter.com/DUWZo6o5QW