କୋଲକାତା: ଏଥର ବାଂଲାଦେଶ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ ହରାଇପାରେ। ଏଥି ସହିତ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ୟୁଏଇ ଦ୍ୱାରା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ।

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ହିଂସା ଯୋଗୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଜୟ ଶାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ଭାରତରେ ୨୦୨୪ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଇସିସି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଶାହା ବିସିସିଆଇର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

Jay Shah confirms the BCCI has refused to host the 2024 women's T20 World Cup in India. (TOI). pic.twitter.com/saANxJ3YE3