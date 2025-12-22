ଧର୍ମଗଡ: କଳାହାଣ୍ଡିଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ ଥାନା ଗଡ଼ିଆଜୋର ଗାଁରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ  ଏଲଏଚବି ସୁଚିତ୍ରା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ରିରେ ପଶି ଲୁଟ୍‌ପାଟ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଘରେ ଥିବା ସ୍କୁଟିକୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମଗଡ ଥାନା ପୁଲିସ,  ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି  ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

