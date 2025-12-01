ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ... ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଗ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ। ଆଗକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବି...କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଏ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ସ୍ମୃତି-ଜେମିମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ...କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
