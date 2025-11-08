ଅଁଳାରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଚା'
ଅଁଳା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଆଇରନ୍ , କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ପରି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।
Photo Credit : sambad.in
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଅଁଳା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଅଁଳା ଚା ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ଅମ୍ଳପିତ୍ତ , ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅନିଦ୍ରା ପରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ଉପଶମ କରିଥାଏ।
ଅଁଳା ଚା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ଚା କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା, ଅଦା, ମହୁ, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ।
ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରି ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅଁଳାକୁ ଛୋଟଛୋଟ କରି କାଟି ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଅଁଳା ପାଣିରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦାକୁ ଛେଚି ପକାନ୍ତୁ । ଅଁଳା ଏବଂ ଅଦା ପାଣିରେ ଭଲଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ୫ ମିନିଟ୍ ସବୁକିଛି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ।