ଭୋପାଳ: ବ୍ରିଟିସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକଦା ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିହୋରରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାଗଜ ଖଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକଦା ଜଣେ ଧନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୧୦୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୧୯୧୭ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର କବଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିସ ସରକାର ଭୋପାଳ ରାଜ୍ୟର ସେହୋର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଠ୍ ଜୁମ୍ମାଲାଲ ରୁଥିଆଙ୍କଠାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ରୁଥିଆ ପରିବାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ, ସେଠ୍ ଜୁମ୍ମାଲାଲଙ୍କ ନାତି ବିବେକ ରୁଥିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରିଟିସ ସରକାରଙ୍କୁ ‘ଐତିହାସିକ ଓ ଅନାଦେୟ ସାର୍ବଭୌମ ଋଣ’ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ବିବେକ ରୁଥିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ରିଟିସ ଶାସନ ସମୟରେ ଭୋପାଳ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଋଣ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଋଣ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ସେଠ୍ ଜୁମ୍ମାଲାଲ ରୁଥିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ଦାବି
୧୯୧୭ ମସିହାରେ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଧୁନିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ରୁଥିଆ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ୧୯୧୭ ମସିହାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପରିମାଣର ହିସାବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜିର ହାର ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ରୁଥିଆ ପରିବାର ସିହୋର ଓ ଭୋପାଳ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଏହି ପରିବାରର ସେହୋର, ଇନ୍ଦୋର ଓ ଭୋପାଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୃଷି, ଆତିଥ୍ୟ ଓ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି।
