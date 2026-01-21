ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଲ ଭାରତରେ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ''ଆପଲ୍ ପେ'' ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କମ୍ପାନି ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ ଏବଂ ଭିସା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି। କମ୍ପାନି ୨୦୧୬ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଡିଭାଇସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏହି ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୟୁପିଆଇ ବିନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ ପେ''ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନି ୟୁପିଆଇ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଡ-ଆଧାରିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଲ୍ ୱାଲେଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଆପଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଏକ ଭୌତିକ କାର୍ଡ ବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ''ଟ୍ୟାପ୍-ଟୁ-ପେ'' ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ଏନଏଫସି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଫେସ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଟଚ୍ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ ୱାଲେଟରେ ଭାରତୀୟ କାର୍ଡ ଯୋଡିବା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଆପଲ୍ ପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ୮୯ଟି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ବିଶେଷକରି ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କାର୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ କଡ଼ା ଅଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଫି ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଳ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରେ ଯାହା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ବାନ ହୋଇପାରେ।
ଆପଲ୍ ପେ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ତଥାପି ଆପଲ୍ ପେ କେବଳ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯଥା ଆଇଫୋନ୍, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ଆଇପ୍ୟାଡରେ କାମ କରିବ।
ପୂର୍ବରୁ, ଆପଲ୍ ରେଜର ପେ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।
