ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେସାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (ଏସ୍ଆଇଆର୍)କୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର(ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାମ ଯୋଡାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ନାମ କଟାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବିହାରରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୬୦୦ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୨ କୋଟି ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।।ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୈଧ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ବୈଧ ନାମ ବାଦ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ଓ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାମ ଯୋଡା ନ ଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସଫଳ
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସମୟରେ, କୌଣସି ଭୁଲ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଠିକ୍ ନାମ କଟାଯାଇ ନଥିଲା। କୌଣସି ଆବେଦନ ହୋଇନଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ୍ ହୋଇ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।ବିହାରରେ, ଆମେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୭୫ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଏଲଓ ଓ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିନାହିଁ। ପୁନଃନିର୍ବାଚନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।
ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ସିଇସିଙ୍କ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ
ସିଇସି କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬ରେ ୭୦ଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।