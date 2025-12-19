ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (ଇପିଏଫ୍) ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଓ ବୀମା କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ମେମ୍ବର୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ। ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ରାଶିର କିଛି ଅଂଶ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ରାଶି ଉଠାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବେ କେମିତି...
ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବାଲାନ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ବାରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲାର୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Gibraltar New scope: ଏହି ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ: ସାମାନ୍ୟ କାମ କରି ୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇଯିବେ କୋଟିପତି
ଇପିଏଫ୍ଓ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବେ କିପରି?
-ଅଫିସିଆଲ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ
-ନିଜର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (ୟୁଏଏନ୍) ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ଜରୁରୀ
-ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏଏନ୍ ପାସ୍ୱର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ
-ଦେଖାଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରନ୍ତୁ
-ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଇପିଏଫ୍ଓ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଗ୍ ଇନ୍ ପାସ୍ୱର୍ଡ ରିସେଟ୍ କରିବେ କେମିତି?
-ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ ପେଜ୍ରେ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସ୍ୱର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
-ନିଜର ୟୁଏଏନ୍, ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜେଣ୍ଡର୍ ଓ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ।
- କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ।
-Get authorisation PIN ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
-ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ।
-ଏକ ନୂଆ ପାସ୍ୱର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କନ୍ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- 🔴 LIVE | News Updates 19th Dec 2025: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା-ହିଂସା, ଆଜି ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଆଜି ଶେଷ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏଏନ୍ ଓ ନୂଆ ପାସ୍ୱର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ। OTP ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ୟୁଏଏନ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଜରୁରି। ଇପିଏଫ୍ଓ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।