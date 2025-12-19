ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 19, 2025 08:20 IST
ଆଜି ଶେଷ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ - ଜୀ ରାମ ଜୀ ବିଲ୍’, ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୃହର ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
- Dec 19, 2025 08:01 IST
ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଜୀବା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବାଳକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନ (୫)। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ନିଜ ଘରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହିଁ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ୨୭/୨୫ ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଥିବାର ଥାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
- Dec 19, 2025 07:59 IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। CAT III କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବିମାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟମାନତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବିମାନ ଯାତାୟାତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
- Dec 19, 2025 07:32 IST
ରାତିସାରା ଧାରଣା ଦେଲେ ବିରୋଧୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହା MGNREGA ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। VB-G RAMG ବିଲ୍ 2025 ବିରୋଧରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି।
- Dec 19, 2025 07:29 IST
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦: ଆଜି ଶେଷ ମୁକାବିଲା
ଅହମଦାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ବି ବଲ ନ ଖେଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ୩-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବେ। ଏହା ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୧୪ତମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍କୁ ୨-୨ରେ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ଶିଥିଳ ହେବା ମନୋଭାବରେ ନାହାଁନ୍ତି।
- Dec 19, 2025 07:14 IST
ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା, ଉତ୍ତେଜନା
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କର ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହାଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଣିଛି। ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦି ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି।