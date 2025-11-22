SBI Research Report : ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ସ୍ଥିର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଏସବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (FY26)ର ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି ୨୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟର ୨୧୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୨.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିରେ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଆସିଛି ।
ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନିରେ ଆମେରିକାର ଅଂଶ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ଏହାର ଅଂଶ ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଏପ୍ରିଲ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅବଧିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କପା ପୋଷାକ ଉଭୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ଭାରତର ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିବିଧ ହୋଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଚୀନ୍, ଭିଏତନାମ, ଜାପାନ, ହଂକଂ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।