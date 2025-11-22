Harman Siddhu : ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହରମନ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନସା-ପାଟିଆଲା ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିଲା। ସେ ମାନସା ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖିଆଲାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା କାରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ହରମନ ସିଦ୍ଧୁ ମିସ୍ ପୂଜାଙ୍କ ସହ ଗାଇଥିବା "ପେପର୍ ୟା ପ୍ୟାର୍" ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହରମନ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସହିତ ମାଟିର କାହାଣୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସି ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦେଶ ବିଦେଶ, ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରସଂଶକ ଅଛନ୍ତି । ହରମନ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
