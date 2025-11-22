ଲଣ୍ଡନ:କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିପ୍ଳବର ଯୁଗରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଣ୍ଡେରୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ସର୍ଭେରେ, ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ କରିଦେବ।
ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ
କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଣ୍ଡେରୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ନାନୋଭେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ AI ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ସର୍ଭେରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବ୍ରିଟିଶ କାଳ୍ପନିକ ଜଗତରେ AI କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉତ୍ତରଦାତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୫୧% ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, AI ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେହିପରି ୮୫% ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, AI ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ୩୯% ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ୬୭% ଔପନ୍ୟାସିକ କେବେ ବି ସୃଜନଶୀଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ AI ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
AI ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗାର୍ଲ ୱିଥ୍ ଏ ପର୍ଲ ଇୟରିଂ ଏବଂ ଦି ଗ୍ଲାସମେକରର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଲେଖିକା ଟ୍ରେସି ଚେଭାଲିୟର ମଧ୍ୟ AI ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଏକ ସର୍ଭେର ଉତ୍ତରରେ, ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୁସ୍ତକ ଶିଳ୍ପ ଲାଭ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବ।
ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି AI ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ଶସ୍ତା ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରକାଶକମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଛିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, AI ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ନିର୍ମିତ ପୁସ୍ତକ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବେ।
ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା
ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସରକାର "ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ଡାଟା ମାଇନିଂ" ପାଇଁ ୟୁକେ କପିରାଇଟ୍ ଆଇନରୁ ଏକ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କପିରାଇଟ୍ ଧାରକମାନଙ୍କୁ AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ରୋକିବାକୁ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
ମିଣ୍ଡେରୁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଜିନା ନେଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଖରାପ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା।
