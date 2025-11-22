ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମିନେସୋଟାରେ ରହୁଥିବା ସୋମାଲିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ବାସନ ସୁରକ୍ଷା (TPS) ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରି ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୩୪ ବର୍ଷ ତଳେ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ଏଚ୍.ଡବ୍ଲୁ. ବୁଶଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆ ପ୍ରବାସ ନୀତି
ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋମାଲିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମିନେସୋଟାରେ ଭୟ ଏବଂ ଅପରାଧ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଚୋରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଦାବି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ମିନେସୋଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମିନେସୋଟାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଠକେଇ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କିଛି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଅସମର୍ଥିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲ୍-ଶବାବ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି।
୭୦୫ ଜଣଙ୍କର TPS ସ୍ଥିତି ଅଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ୱାଲଜ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୭୦୫ ସୋମାଲିଆ TPS ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ମିନେସୋଟାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସୋମାଲିଆ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧି ଇଲହାନ ଓମାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ପିଲାବେଳେ ସୋମାଲିଆରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, କେନିଆର ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମିନିଆ ପୁଲିସରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ବାଇଡେନ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ୧୭ଟି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ TPS ଉପଲବ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ନିକାରାଗୁଆ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ TPS ସ୍ଥିତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବିଡେନ ପ୍ରଶାସନ ସୋମାଲିଆ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ମିନେସୋଟାସ୍ଥିତ କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଆମେରିକୀୟ-ଇସଲାମିକ୍ ରିଲେସନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟଲାନି ହୁସେନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ପାଳନକାରୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।