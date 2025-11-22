ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରସିଦ ଆଲଭି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ରସିଦ ଆଲଭି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମବିବିଏସ ଏବଂ ଏମଡି ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗ କାହିଁକି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କେଉଁ  ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବୋମା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା? ମୋଦି ଜୀ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।

"ହ୍ବାଇଟ୍ କୋଲର" ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍

ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ "ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଲର" ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି। ଫରିଦାବାଦ ପୁଲିସ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଜଣେ ମୌଲବୀ ଏବଂ ଜଣେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଲିସକମିସନର, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ SIT ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ.ପି. ସିଂହ କହିବା ପରେ ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ କମିସନର ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିସନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ମିର୍ଜା ଶାଦାବ ବେଗଙ୍କ ବିଷୟରେ 

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ପଳାତକ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମିର୍ଜା ଶାଦାବ ବେଗ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍‌ କହିଛି, ବେଗ୍ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍‌ କହିଛି।