ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଧମକ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଅସ୍ଥିର ଥିଲା।
ତେବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁଣି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଲ୍କା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବେ କାହିଁକି?
ଲିଭରେଜର ଆକର୍ଷଣ
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲିଭରେଜିଂ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣ ନେଇ ଟଙ୍କା ନେବା କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ଥିର ନିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉଧାର କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶ ସମେତ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବନ୍ଧକ ହରାଇବାର ବିପଦକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କାରଣ ଅଳ୍ପ ସୂଚନାପ୍ରାପ୍ତ ନିବେଶକମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ଟ୍ରେଡିଂ ଓ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ନିବେଶରେ ବିପଦ ଓ ବିଚାର:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେବା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷତିରେ ପକାଇପାରେ। କାରଣ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ଥିର ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏହାସହ ବଜାରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିତ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଋଣ ଭାର ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣରେ ସାଧାରଣ ଭାେବ ସୁଧ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ। ଖାସ୍କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର କମ୍, ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ୧୫% ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ଋଣ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମହାମାରୀ, ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ସହିତ ଅନେକ ହିଡେନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ର ପରିଚାଳନା, ସୁଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଋଣଭାର ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଋଣ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।