ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ (ଜେଏସଏସସି) ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ପାଇଁ ୧,୭୩୩ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆର ୯ରୁ ଫେବୃଆରି ୮ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରି ୧୧ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ।
ଜେଏସଏସସି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫
ଜେଏସଏସସି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ୧ ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆବେଦନ କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (ପୁରୁଷ) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (ଇବିସି) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୭ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷ ରହିଛି।ଜେଏସଏସସି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୦୦ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦେୟ ୫୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହି ଫି ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଦରମା ମିଳିବ
ଜେଏସଏସସିଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଦରମା ସ୍କେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପାଇବେ। ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୯,୯୦୦ ରୁ ୬୩,୨୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି 2025 ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.jssc.jharkhand.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ୱେବସାଇଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ସାଇତି ରଖିବେ।