ମୁମ୍ବାଇ/କୋଲକାତା: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଜବାବରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିସିସିଆଇ (ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ) ଆଇପିଏଲ ଦଳ କେକେଆରକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ନବନୀତ ରାଣା ଏବେ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ KKRରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ BCCIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ନବନୀତ ରାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି,କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ଭାରତରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲିସେ କହିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ବିସିସିଆଇ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ବିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହି ବିରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କ’ଣ କହିଲେ?
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିସିସିଆଇ କେକେଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ବଦଳ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସେହି ବଦଳକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଆଇପିଏଲରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।