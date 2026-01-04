ପୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ:ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏନେଇ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ତର କୋରିଆରୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ-ଉନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ବନ୍ଧୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନଚେତ୍ ପରିମାଣା ଖରାପ ହେବ।
ଆମେରିକା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ-ଉନ୍
କିମ୍ ଜଙ୍ଗ-ଉନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ନେଇପାରେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତୁରନ୍ତ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ୍ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ରୁଷ ଉତ୍ତେଜିତ
ରୁଷ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୋଧରେ "ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛି। ମସ୍କୋ କହିଛି, ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୂଟନୀତି ଅପେକ୍ଷା ବୈଚାରିକ ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ମନେହେଉଛି। ରୁଷ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଡ଼ନ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ପାମ୍ ବଣ୍ଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୋକେନ୍ ଚାଲାଣ, ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଚାପ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା
ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାରାକାସ୍ରେ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।