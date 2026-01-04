କାରାକାସ୍: ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶନିବାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଭେନେଜୁଏଲାର ବୋଲିଭାରିଆନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବେ।
ରୋଡ୍ରିଗେଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଧାରା ୨୩୩ ଏବଂ ୨୩୪ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ହେଉ। ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ।
ରୋଡ୍ରିଗେଜ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସରକାରରେ ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ବିବୃତିରେ ସେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏମ ଖୋଲା ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ମହାନ ମାତୃଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।