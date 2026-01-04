ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Saudi Arabia New Advisory:ସାଉଦି ଆରବ ଯାତ୍ରା ଏବେ ନୁହେଁ ସହଜ, ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି
କାରାକାସରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫଳରେ ସେଠାକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Advisory for Venezuela ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 3, 2026
🔗 https://t.co/vz4hBkOhVxpic.twitter.com/hzJsL3WQBL
ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ କାରାକାସରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ([email protected]) ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର +୫୮-୪୧୨-୯୫୮୪୨୮୮ (+58-412-9584288) ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ନିଶା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭେନେଜୁଏଲା ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଖୋଲା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଶାଳ ତୈଳ ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ "ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି
ଭେନେଜୁଏଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୈତିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେସବୁ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Humanity Of Rich Man: ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ସିଡିଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ
ଭେନେଜୁଏଲା ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିନା, ଭାରତ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଏବଂ ତୈଳ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।।