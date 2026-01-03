ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ରତା ଏବଂ ମାନବିକତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ (DL) ଥିବା ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ଏର୍ଟିଗା କାର ସାମ୍ନାରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକିଯାଉଛି। ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ମର୍ସିଡିଜ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏର୍ଟିଗାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେହି ମର୍ସିଡିଜ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରି ଆସିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ଏହି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। @rahul_dhc ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ୧୭.୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ୬୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇସାରିଛି। ୟୁଜରମାନେ କମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶଂସାର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା, ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ୟୁଜର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କାରକୁ ଠେଲୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାଭ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଥିଲା।