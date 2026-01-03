କୋଲକାତା: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କୁଚ୍ ବିହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମିଥୁନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଇଥିବା‌ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେପରି ମମତା ଭାବୁଛନ୍ତି।

ମିଥୁନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଶାହଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ହୋଟେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇଥିଲି।ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ମିଥୁନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।

"ଦି କଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ"ର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ

ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ କଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପଳାୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦି କଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ"ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି।

ମିଥୁନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ସେ କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଚେତନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶିଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି।  ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ମମତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ କହିଛନ୍ତି  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା।