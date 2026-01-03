ପିଲାଦିନ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଥୀ ଅଭିଭା ବେଗଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ନିର୍ବନ୍ଧର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ନିର୍ବନ୍ଧ ରଣଥମ୍ବୋରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରେହାନ ଏକ ଗାଢ଼ ଶେରୱାନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭା ଏକ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଶାଢ଼ିରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପିଲାଦିନ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋରେ, ରେହାନ ଏକ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭା ହଳଦିଆ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Killing Of Hindu Sub Inspector:ହିନ୍ଦୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିବା ଥାନାରେ କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ର ନେତା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ରେହାନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଭିଭା ବେଗ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଇମ୍ରାନ ବେଗ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନନ୍ଦିତା ବେଗ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନର। ନନ୍ଦିତା ବେଗ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଇନ୍ଦିରା ଭବନର ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଭା ଦିଲ୍ଲୀର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟିରୁ ମିଡିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନର ହେବା ସହିତ, ସେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Jagannath Temple: ଜଗା ଦୁଆରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଳେଇଲେ ଭକ୍ତ ! ଦେଉଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେବାୟତ, ଗୁଜୁରାଟ ଭକ୍ତ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଥିବା ସୂଚନା...
ରେହାନ ଭଦ୍ରା ଡେରାଡୁନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ (SOAS)ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ରେହାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ମୁମ୍ବାଇର ସମସାମୟିକ କଳା ଗ୍ୟାଲେରୀ APRE ଆର୍ଟ ହାଉସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।