ଢାକା:ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଭିଡିଓ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଛାଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ଯୁବ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ଶାହିଦୁଲ ହାସନ ଖୋକନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ହବିଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ଏକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ବସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜାଳି ଦେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ହିନ୍ଦୁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର

ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବାନିଆଚୋଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏସଆଇ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଶାସନର ବର୍ବରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୟ ନକରି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ବସି ପୁଲିସକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 
 

ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଭାଭୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ପୁନଃ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ହବିଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାନିଆଚୋଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଭାଭୁଙ୍କୁ ୫ ଅଗଷ୍ଟ  ୨୦୨୪ରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜ ଦେଶ ରୂପାନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦିନ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ ବାନିଆଚୋଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଭୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିଡ଼ଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

ସେହି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ, ଭିଡ଼ ଫେରି ଆସି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ଭାଭୁଙ୍କ ବଦଳରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଭୁଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨:୧୫ ରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। 